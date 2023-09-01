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23:54, 1 сентября 2023Мир

Названа дата выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Глава Украины Зеленский выступит на Генассамблее ООН 19 сентября
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Соответствующая информация содержится в распространенной в штаб-квартире всемирной организации программе сессии Генассамблеи, передает ТАСС.

Выступление украинского лидера должно состояться в первой половине дня. Также уточняется, что откроет неделю высокого уровня Генассамблеи президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а затем выступит его американский коллега Джо Байден. Кроме того, 19 сентября также планируются выступления глав Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН будет проходить с 19 по 25 сентября. Делегацию России на 78-й сессии Генассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

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    Марина Совина
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