Глава МИД Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России на 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре — ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

В состав делегации также вошли замглавы дипломатического ведомства Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя 16 июля заседание Совбеза ООН с участием глав МИД ряда стран по ситуации на Украине, первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что «западники» намерены сделать из него громкое антироссийское шоу с продолжением в Генассамблее ООН.