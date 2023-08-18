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14:02, 18 августа 2023Мир

Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Глава МИД Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России на 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре — ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

В состав делегации также вошли замглавы дипломатического ведомства Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя 16 июля заседание Совбеза ООН с участием глав МИД ряда стран по ситуации на Украине, первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что «западники» намерены сделать из него громкое антироссийское шоу с продолжением в Генассамблее ООН.

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    Семен Александров
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