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19:31, 16 июля 2023Мир

СБ ООН проведет заседание по Украине

СБ ООН проведет заседание по Украине 17 июля с участием глав дипведомств

Фото: Mike Segar / Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН 17 июля проведет заседание с участием глав внешнеполитических ведомств ряда стран, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Отмечается, что заседание, которое пройдет в 22.00 (мск) было запрошено британским председательством в Совете. По словам Полянского, «западники» намерены сделать из него громкое антироссийское шоу с продолжением в Генассамблее ООН.

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!», — подчеркнул он.

Ранее Великобритания допустила Украину на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вопреки протестам России и Китая.

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