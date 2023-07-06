Украину допустили к заседанию Совбеза ООН вопреки протесту России

Великобритания допустила на заседание Совбеза ООН Украину вопреки протестам России и Китая

Великобритания допустила Украину на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вопреки протестам России и Китая. Об этом сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

Постпред России при ООН Виталий Небензя отметил, что Украине не является членом Совбеза и не имеет никакого отношения к СВПД. Он спросил у постпреда Великобритании Барбары Вудворд, на каком основании представители Киева будут присутствовать на заседании. Она ответила, что большинство членов Совбеза выступила за допуск украинской делегации.

В результате вопрос поставили на голосование, Россия и Китай высказались против допуска представителей Украины, Мозамбик воздержался. В итоге делегацию допустили.

Страны Запада обвиняют Россию в том, что она применяет иранские беспилотники в боевых действиях на Украине. По их мнению, это является нарушением резолюции 2231, которая закрепила создание СВПД.

Ранее Небензя заявил, что поставка США кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины станет очередным шагом к эскалации. Он раскритиковал принятое Белым домом решение.