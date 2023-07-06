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17:27, 6 июля 2023Мир

Небензя раскритиковал решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине

Небензя: поставка США кассетных боеприпасов Украине станет очередным шагом к эскалации

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Поставка США кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет очередным шагом к эскалации. Так принятое в Белом доме решение раскритиковал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова в четверг, 6 июля, передает РИА Новости.

Представители СМИ попросили постпреда России прокомментировать ранее появившуюся информацию о передаче таких боеприпасов Киеву.

«Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя администрации американского президента Джо Байдена сообщила, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Предполагается, что их передача может ускорить темпы украинского контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Варвара Кошечкина
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