В Госдуме обвинили Зеленского во лжи во время выступления на ГА ООН

Слуцкий: Зеленский лжет с трибуны ООН для оправдания своего ядерного шантажа

Владимир Зеленский лгал во время выступления на Генассамблее ООН, чтобы оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости.

По его словам, Зеленский рассказывает антироссийские «страшилки» в связи с провалом украинского контрнаступления и снижением заинтересованности западных спонсоров. Таким образом, считает Слуцкий, он пытается обосновать свои запросы на новую финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона.

Депутат отметил, что Зеленский стремится убедить западные страны, что Украина воюет за их стандарты демократии и европейские ценности. «Но Зеленский лжет <...> Лжет, повторяя мантры [экс-госсекретаря США] Хилари Клинтон об угрозах "ресоветизации". Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев», — заявил он.

Слуцкий также подчеркнул, что никаких угроз со стороны России не исходит, добавив, что она защищает свои национальные интересы и безопасность. Кроме того, по его мнению, страна также препятствует возрождению нацизма в мире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поездку Зеленского в США очередным гастрольным туром, в ходе которого он будет «клянчить деньги и оружие» у американского руководства.