Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 19 сентября 2023Мир

Захарова назвала поездку Зеленского в США очередным гастрольным туром

Захарова: Зеленский будет просить новое оружие в ходе «гастрольного тура» по США

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ходе «очередного гастрольного тура» Владимира Зеленского по США он будет просить у Вашингтона деньги и новое оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев», — прокомментировала дипломат предстающую встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Ранее стали известны подробности поездки Зеленского в США. Ожидается, что украинский президент проведет переговоры с небольшими группами конгрессменов в Капитолии. Кроме того, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден проведет встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В Москве готовятся к новой волне, развернут ковидный госпиталь

    Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

    Оптовые цены на бензин в России резко упали

    В Европе участились кражи одного продукта из-за рекордного роста цен

    Спрос на квартиры в Подмосковье резко вырос

    «Ростех» поставил в войска помповые гранатометы

    В МИД России сообщили о контакте с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

    ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области

    В России заявили о необходимости загасить новый конфликт в Карабахе

    Опубликовано видео удара ВС Азербайджана по армянским позициям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости