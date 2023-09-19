Захарова назвала поездку Зеленского в США очередным гастрольным туром

Захарова: Зеленский будет просить новое оружие в ходе «гастрольного тура» по США

В ходе «очередного гастрольного тура» Владимира Зеленского по США он будет просить у Вашингтона деньги и новое оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев», — прокомментировала дипломат предстающую встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Ранее стали известны подробности поездки Зеленского в США. Ожидается, что украинский президент проведет переговоры с небольшими группами конгрессменов в Капитолии. Кроме того, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден проведет встречу с Зеленским в Вашингтоне.