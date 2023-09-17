Стали известны подробности поездки Зеленского в США

FT: Зеленский не будет выступать в Конгрессе в ходе визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский не будет в этот раз выступать перед Конгрессом США. Подробности поездки украинского лидера стали известны изданию Financial Times (FT).

Ожидается, что украинский президент проведет переговоры с небольшими группа конгрессменов в Капитолии. Отдельного заявления на совместном заседании законодателей не планируется, отмечает издание.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден проведет встречу с Зеленским в Вашингтоне. По его словам, американский лидер вернется из Нью-Йорка в столицу США, чтобы в четверг, 21 сентября, принять в Белом доме украинского коллегу.

16 марта 2022 года Зеленский выступил перед обеими палатами Конгресса США и призвал его членов оказать республике помощь для противостояния российским войскам. Тогда политик вновь попросил Вашингтон закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.