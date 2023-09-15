Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 21 сентября

Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом заявил на брифинге с журналистами помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, американский лидер вернется из Нью-Йорка в столицу США, чтобы в четверг, 21 сентября, принять в Белом доме украинского коллегу.

Это будет третья встреча Байдена с Зеленским. Ранее президенты США и Украины провели переговоры в феврале 2023 года. Тогда лидеры встретились в Михайловском соборе в Киеве и обсудили потребности Украины в энергии, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны Запада.