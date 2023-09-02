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18:34, 2 сентября 2023Мир

Лавров выступит на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий», — говорится в заявлении.

На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.

Также отмечается, что во время сессии делегация, возглавляемая Лавровым, вместе с единомышленниками представит проекты по контролю над вооружениями, предотвращению милитаризации космоса, формированию универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействию героизации нацизма.

Ранее стало известно, что на сессии Генассамблеи ООН 19 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в этот день планируются выступления глав Венгрии, Турции, Казахстана, Узбекистана и ЮАР.

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    Олег Давыдов
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