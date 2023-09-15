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14:24, 15 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского посетить Конгресс США

Punchbowl News: президент Зеленский планирует посетить Конгресс США 21 сентября

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Конгресс США на следующей неделе. Об этом сообщает американский новостной портал Punchbowl News.

Отмечается, что визит украинского лидера в Капитолий ориентировочно запланирован на четверг, 21 сентября.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Зеленский также намерен приехать на Генассамблею ООН. По словам высокопоставленного украинского чиновника, там глава республики планирует встретиться с президентом США Джо Байденом.

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    Георгий Нестеров
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