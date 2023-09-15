Стало известно о планах Зеленского посетить Конгресс США

Punchbowl News: президент Зеленский планирует посетить Конгресс США 21 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Конгресс США на следующей неделе. Об этом сообщает американский новостной портал Punchbowl News.

Отмечается, что визит украинского лидера в Капитолий ориентировочно запланирован на четверг, 21 сентября.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Зеленский также намерен приехать на Генассамблею ООН. По словам высокопоставленного украинского чиновника, там глава республики планирует встретиться с президентом США Джо Байденом.