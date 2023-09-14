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20:29, 14 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о намерении Зеленского встретиться с Байденом на Генассамблее ООН

NBC: Зеленский планирует приехать на ГА ООН и встретиться с Байденом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский намерен приехать на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает американский телеканал NBC.

По словам источника, на полях Генассамблеи Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на украинских дипломатов сообщало, что на заседании Совета безопасности ООН Зеленский может сесть за один стол с представителем России.

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    Георгий Нестеров
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