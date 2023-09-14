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14:13, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве допустили нахождение Зеленского за одним столом с представителем России

Politico: Зеленский может сесть за один стол с представителем России в СБ ООН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может сесть за один стол с представителем России в заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских дипломатов.

«Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — допустили дипломаты.

Отмечается, что президент Украины надеется получить поддержку своего мирного плана, состоящего из десяти пунктов, а также найти решение продовольственного кризиса.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский намерен продолжать использовать казуистику с целью создания видимости стремления к достижению мира с Россией.

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    Алевтина Запольская
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