Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 13 сентября 2023Россия

Захарова заявила о создании Зеленским видимости стремления к достижению мира

Захарова: Зеленский использует казуистику, создавая видимость стремления к миру
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать использовать казуистику с целью создания видимости стремления к достижению мира с Россией.

«Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении», — заявила она.

Дипломат уточнила, что Киев будет придумывать новые абсурдные формулы, состоящие из противоречий. В качестве примера она привела так называемую формулу мира Зеленского, отметив, что в ней не сказано ничего о мире, а вместо этого в ней описываются силовые сценарии разрешения военного конфликта.

Ранее лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде назвал действия США в украинском конфликте ужасно глупыми и подчеркнул, что Вашингтон вредит себе и помогает России альтернативный союз в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ произошел пожар

    Украине предрекли поставки «истребителей для бедных»

    Рита Ора прогулялась по улицам в прозрачном платье

    США предложили Польше агитировать украинских беженцев возвращаться на родину

    Захарова заявила о создании Зеленским видимости стремления к достижению мира

    Момент мощного взрыва в Севастополе попал на камеру

    В ДНР заявили о попытках Киева отправить женщин на фронт

    Незнакомцы изнасиловали туристку в переулке во Франции

    Посол Антонов рассказал о причинах помощи России Африке

    На Украине сообщили о взрывах в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости