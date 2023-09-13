Захарова: Зеленский использует казуистику, создавая видимость стремления к миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать использовать казуистику с целью создания видимости стремления к достижению мира с Россией.

«Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении», — заявила она.

Дипломат уточнила, что Киев будет придумывать новые абсурдные формулы, состоящие из противоречий. В качестве примера она привела так называемую формулу мира Зеленского, отметив, что в ней не сказано ничего о мире, а вместо этого в ней описываются силовые сценарии разрешения военного конфликта.

Ранее лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде назвал действия США в украинском конфликте ужасно глупыми и подчеркнул, что Вашингтон вредит себе и помогает России альтернативный союз в мире.