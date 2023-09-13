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01:41, 13 сентября 2023Мир

В Европе заявили о помощи США России через конфликт на Украине

Лидер партии FVD Боде: США вредят себе и помогают России украинским кризисом

Фото: Unsplash

Лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде прокомментировал действия США на Украине. Об этом он высказался в интервью сербскому изданию «Нови Стандарт».

Боде назвал действия США в украинском конфликте ужасно глупыми и подчеркнул, что Вашингтон вредит себе и помогает России альтернативный союз в мире.

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«Так, американская империя ускоряет крах американского господства в мире, и вооруженный конфликт на Украине — прекрасный тому пример. Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев», — заявил политик.

Глава FVD добавил, что сформированная после 1945 года американская империя сбилась с истинного пути и утратила свои ориентиры. В результате этого США действуют против себя и ускоряют крах своего господства в мире.

Ранее Боде допустил стремление НАТО усугубить конфликт на Украине. В октябре прошлого года он призвал страны к переговорам, подчеркнув, что мировому сообществу не нужна третья мировая война.

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    Марина Совина
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