В Нидерландах допустили стремление НАТО усугубить конфликт на Украине

Депутат Боде: НАТО может организовать операцию под ложным флагом на Украине

Проигрывающая на Украине армия НАТО может организовать операцию под ложным флагом на Украине, чтобы усугубить конфликт, считает лидер нидерландской политической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Боюсь, что НАТО, терпящая поражение на Украине, может провести ужасную и разрушительную операцию под ложным флагом, чтобы обвинить Россию и усугубить конфликт», — допустил он.

Политик призвал страны к переговорам, подчеркнув, что мировому сообществу не нужна третья мировая война.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, оказывая военную помощь Киеву и накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.

