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13:24, 20 октября 2022Мир

Захарова обвинила НАТО в приближении военного столкновения с Россией

Захарова: поставки оружия Киеву приближают НАТО к прямому военному столкновению с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте дипведомства.

По словам дипломата, страны альянса, словно соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Захарова отметила, что суммарная помощь Украине со стороны западных стран превысила 42 миллиарда долларов, при этом более 28 миллиардов приходятся на США.

В ходе брифинга политик также обвинила страны НАТО во главе с США в спонсорстве терроризма под эгидой Киева.

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Варвара Кошечкина
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