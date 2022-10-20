Захарова обвинила НАТО в приближении военного столкновения с Россией

Захарова: поставки оружия Киеву приближают НАТО к прямому военному столкновению с Россией

Оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте дипведомства.

По словам дипломата, страны альянса, словно соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Захарова отметила, что суммарная помощь Украине со стороны западных стран превысила 42 миллиарда долларов, при этом более 28 миллиардов приходятся на США.

В ходе брифинга политик также обвинила страны НАТО во главе с США в спонсорстве терроризма под эгидой Киева.