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12:59, 20 октября 2022Мир

Захарова обвинила НАТО в терроризме

Захарова: страны НАТО во главе с США являются спонсорами терроризма
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны НАТО во главе с США являются спонсорами террористической деятельности под эгидой киевского режима. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Вы [страны НАТО] не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком говорите регулярно в каких-то принимаемых декларациях, заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО — как альянса, так и отдельных его членов, во главе чего стоят США», — констатировала Захарова.

Кроме того, дипломат заявила, что накачивание Украины вооружениями НАТО приблизят альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее в МИД России рассказали о последствиях стремления США «вооружить» Киев.

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Татьяна Антоненко
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