Захарова заявила, что стремление США «усилить» Киев ведет к разрушению Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила последствия стремления Вашингтона «усилить» Киев, заявив, что эффект будет обратным. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель российского ведомства предрекла разрушение Украины вследствие помощи со стороны Соединенных Штатов. «Они поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят "укрепить и усилить", а все ведет к противоположному результату… Позиция Вашингтона, которая делает ставку на раздувание конфликта, ведет к разрушению Украины», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что многие на Украине понимают ждущие республику перспективы. «Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Они планировали использовать ее как плацдарм, как полигон, как инструмент», — заключила Захарова.

Ранее представитель МИД прокомментировала заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое он сделал в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). Захарова указала, что оно стало «чистосердечным признанием» Кулебы в терроризме.