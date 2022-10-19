Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 19 октября 2022Мир

МИД обозначил последствия стремления Вашингтона «усилить» Киев

Захарова заявила, что стремление США «усилить» Киев ведет к разрушению Украины

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила последствия стремления Вашингтона «усилить» Киев, заявив, что эффект будет обратным. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель российского ведомства предрекла разрушение Украины вследствие помощи со стороны Соединенных Штатов. «Они поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят "укрепить и усилить", а все ведет к противоположному результату… Позиция Вашингтона, которая делает ставку на раздувание конфликта, ведет к разрушению Украины», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что многие на Украине понимают ждущие республику перспективы. «Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Они планировали использовать ее как плацдарм, как полигон, как инструмент», — заключила Захарова.

Ранее представитель МИД прокомментировала заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое он сделал в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). Захарова указала, что оно стало «чистосердечным признанием» Кулебы в терроризме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС
Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта
Еще одной категории россиян попросили дать бронь от мобилизации
Северокорейские военные обстреляли морскую границу с Южной Кореей
В России допустили введение Грузией лимита на пребывание россиян в стране
В МОК сделали новое заявление о санкциях против России
В Херсонской области назвали число планируемых к перемещению жителей
Российского охранника осудили на 21 год за убийство начальника из-за спора
Пульмонолог предупредил россиян об опасности курения кальянов
Энергодар остался без электроэнергии в результате обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.