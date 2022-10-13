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16:03, 13 октября 2022Бывший СССР

Захарова заявила о признании украинского министра в терроризме

Мария Захарова заявила, что глава МИД Украины Кулеба признался в терроризме

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «чистосердечном признании» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в терроризме. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление главы МИД Украины во время беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). По ее словам, таким образом Кулеба признался, что за терактами в Крыму и в Белгороде стоят украинские власти.

«Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так ещё как — "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Кулеба в беседе с Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, заявил, что за атаками в Крыму и Белгороде стоит Украина. «Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — сказал дипломат.

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Алевтина Запольская
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