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16:31, 20 февраля 2023Мир

В Белом доме рассказали о беседе Байдена и Зеленского

Reuters: Байден и Зеленский обсудили потребности Украины в экономической поддержке

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили потребности Украины в энергии, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны Запада. О беседе двух президентов рассказал советник Белого дома, его слова передает агентство Reuters.

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До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США захотели усилить контроль над тратами военной и экономической помощи Украине. Якобы для этого Пентагон и Госдеп хотят организовать миссию по надзору за тратами американских денег на Украине.

До этого Байден выступил с заявлением по недавним инцидентам со сбитыми летательными аппаратами. Выступление главы Белого дома не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам за день.

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Глеб Бажуткин
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