Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Президент США Джо Байден в четверг, 16 февраля, выступит с не анонсированным ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми летательными аппаратами. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступление главы Белого дома не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам за день.
Заявление американского лидера запланировано на 14:00 по местному времени (22:00 мск).
«Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами», — заявили в Белом доме. Другие подробности предстоящей речи на данный момент не приводятся.
4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.
12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.