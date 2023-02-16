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21:46, 16 февраля 2023Мир

Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США

Джо Байден выступит с заявлением по недавним инцидентам со сбитыми летательными аппаратами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в четверг, 16 февраля, выступит с не анонсированным ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми летательными аппаратами. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление главы Белого дома не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам за день.

Заявление американского лидера запланировано на 14:00 по местному времени (22:00 мск).

«Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами», — заявили в Белом доме. Другие подробности предстоящей речи на данный момент не приводятся.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

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Марина Совина
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