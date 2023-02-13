В США сообщили о четвертом сбитом летающем объекте за неделю

Конгрессмен Бергман: США сбили очередной летающий объект над озером Гурон

Американские военные летчики сбили очередной летающий объект. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен-республиканец Джек Бергман.

Он уточнил, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За несколько часов до этого США закрывали часть воздушного пространства на севере страны.

Политик высоко оценил «решительные действия пилотов-истребителей». Также он отметил, что народ заслуживает гораздо большего количества ответов, чем было представлено до сих пор.

4 февраля США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады

