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22:53, 10 февраля 2023Мир

Американские военные сбили аэростат над Аляской

Кирби заявил, что США сбили аэростат над штатом Аляска по приказу президента Байдена
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hochstein / Reuters

Американские военные сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. Подробности уничтожения раскрыл координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге Белого дома.

Чиновник уточнил, что пока не установлена принадлежность и назначение аэростат, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой.

«Могу подтвердить, что министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров) и представлял определенную опасность для гражданской авиации», — заявил Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден отдал приказ военным сбить объект — он был сбит истребителями и упал на лед в территориальных водах США, отметил Кирби.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

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Юлия Мискевич
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