В США рассказали о шпионском оборудовании китайского аэростата
Китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Сообщается, что американские самолеты в процессе слежки за объектом обнаружили, что он оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения. Также аэростат был оборудован большими солнечными панелями, которые, по мнению американских экспертов, могли питать датчики.
В США также считают, что сбитый шар был частью крупной программы разведки Китая, сеть которой простирается на 40 государств мира. А компания, изготовившая аэростат, как утверждает Госдеп, имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией Китая, ссылаясь на официальный портал закупок.
Ранее Пентагон заявил, что американские власти располагают «достаточно правдоподобными предположениями» о том, какие данные собирал китайский аэростат над территорией США.
Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Его сбили на следующий день. На фоне данного происшествия госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай.