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02:23, 10 февраля 2023Мир

В США рассказали о шпионском оборудовании китайского аэростата

NYT: сбитый китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Сообщается, что американские самолеты в процессе слежки за объектом обнаружили, что он оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения. Также аэростат был оборудован большими солнечными панелями, которые, по мнению американских экспертов, могли питать датчики.

В США также считают, что сбитый шар был частью крупной программы разведки Китая, сеть которой простирается на 40 государств мира. А компания, изготовившая аэростат, как утверждает Госдеп, имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией Китая, ссылаясь на официальный портал закупок.

Ранее Пентагон заявил, что американские власти располагают «достаточно правдоподобными предположениями» о том, какие данные собирал китайский аэростат над территорией США.

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Его сбили на следующий день. На фоне данного происшествия госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай.

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Екатерина Подвигина
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