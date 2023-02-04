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22:48, 4 февраля 2023Мир

ВВС США сбили «китайский шар»

Fox News: ВВС США сбили китайский шар в небе над Южной Каролиной, ведутся поиски обломков

ВВС США сбили принадлежащий Китаю аэростат в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, в настоящий момент ведутся поиски обломков и их извлечение из воды. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что США направили истребители, чтобы сбить китайский разведывательный шар в небе над Атлантикой. Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнял, что движение шара контролируют истребители F-22A Raptor. К побережью также направляются F-15, способные работать на большей высоте.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

Марина Совина
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