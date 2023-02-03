Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 3 февраля 2023Мир

В США сообщили об отслеживании китайского разведывательного воздушного шара

Пентагон сообщил об отслеживании разведывательного воздушного шара над территорией США

Фото: Alexander Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны, сообщает телеканал NBC.

«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — заявил он.

По словам представителя Министерства обороны США, как только разведывательный аппарат был обнаружен, власти незамедлительно предприняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. По данным телеканала, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. В Пентагоне отметили, что он все еще находится над территорией США, однако не уточнили, где именно.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя призывы Конгресса к главе ведомства Энтони Блинкену использовать поездку в Китай для привлечения Коммунистической партии страны к ответственности из-за нарушений прав человека, выразил благодарность за идеи конгрессменов по развитию отношений с Пекином.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении США отдать России 20 процентов Украины за мир
Распространитель детского порно инсценировал смерть и скрывался шесть лет
В России предсказали будущее отношений США и Китая
Известная певица решила избавиться от дома в США
Трамп призвал Байдена добиваться переговоров между Россией и Украиной
В США сообщили об отслеживании китайского разведывательного воздушного шара
Зеленский собрал ставку главнокомандующего «для особо значимого разговора»
Дипломат назвал новые направления атак ВСУ
В сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора
Путин пообещал ответить на угрозы Запада не только бронетехникой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.