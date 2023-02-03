В США сообщили об отслеживании китайского разведывательного воздушного шара

Пентагон сообщил об отслеживании разведывательного воздушного шара над территорией США

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны, сообщает телеканал NBC.

«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — заявил он.

По словам представителя Министерства обороны США, как только разведывательный аппарат был обнаружен, власти незамедлительно предприняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. По данным телеканала, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. В Пентагоне отметили, что он все еще находится над территорией США, однако не уточнили, где именно.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя призывы Конгресса к главе ведомства Энтони Блинкену использовать поездку в Китай для привлечения Коммунистической партии страны к ответственности из-за нарушений прав человека, выразил благодарность за идеи конгрессменов по развитию отношений с Пекином.