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00:46, 3 февраля 2023Мир

Госдеп поблагодарил Конгресс за идеи по развитию отношений США и Китая

Госдеп поблагодарил Конгресс за участие в вопросе развития отношений США и Китая

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя призывы Конгресса к главе ведомства Энтони Блинкену использовать поездку в Китай для привлечения Коммунистической партии страны к ответственности из-за нарушений прав человека, выразил благодарность за идеи конгрессменов по развитию отношений с Пекином, сообщает РИА Новости.

«Мы ценим конструктивное участие конгресса, когда речь идет о подходе к КНР», — заявил он.

По словам Прайса, американское внешнеполитическое ведомство ценит участие законодателей в данном вопросе и высказанные ими предложения.

Ранее стало известно, что Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время февральского визита в Китай. Уточняется, что Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем Соединенных Штатов, который встретится с китайским лидером. Встреча планируется во время двухдневного визита в КНР, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

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Марина Совина
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