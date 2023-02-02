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19:12, 2 февраля 2023Мир

Госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином впервые за пять лет

FT: Блинкен станет первым за 5 лет госсекретарем США, который встретится с Си Цзиньпином
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Menahem Kahana / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время февральского визита в Китай, передает Financial Times (FT).

Уточняется, что Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем Соединенных Штатов, который встретится с китайским лидером. Встреча планируется во время двухдневного визита в КНР, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

«Если председатель Си Цзиньпин решит встретиться с госсекретарем Блинкеном, это будет еще одним из серии недавних сигналов от китайского лидера о желании изменить тон, если не суть, американо-китайских отношений», — сказал главный советник Белого дома по Азии при Джордже Буше-младшем Деннис Уайлдер.

Ранее Вашингтон предупредили о цене войны с Пекином. Обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь заявил, что интерес Китая к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам станет больше, если США продолжат провоцировать на конфликт.

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Анастасия Заикина
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