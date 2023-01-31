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05:50, 31 января 2023Мир

В Пекине предупредили США о цене войны с Китаем

Обозреватель «Хуаньцю шибао» Сяоцунь заявил США о высокой цене за войну с Китаем

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стоимость войны с КНР станет слишком высокой для США. С таким мнением выступил обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.

Автор статьи призвал отнестись к заявлениям американской стороны не как к бреду сумасшедших, а как к их настоящим планам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подтвердил, что армия США готовится к возможной войне с Китаем и предупредил ее о высокой цене конфликта.

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Журналист заявил, что чем больше Белый дом будет провоцировать войну с Пекином, тем больше последний приобретет желания и решимости защищать свою родину. Кроме того, тем сильнее у Китая станет интерес к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам.

«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить», — заключил Сяоцунь.

28 января генерал военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным записку с предупреждением о войне Вашингтона и Пекина. «Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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