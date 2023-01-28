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05:46, 28 января 2023Мир

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Фото: Reuters

Генерал военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что американская армия через два года будет воевать с Китаем, передает телеканал NBC со ссылкой на документ.

По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем. «Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — призвал он армию готовиться к противостоянию.

Минихан отправил предупреждение всем командующим боевыми частями в ВВС. Он приказал к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят непосредственной угрозы вторжения на Тайвань.

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Марина Совина
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