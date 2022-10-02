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В США высказались об угрозе вторжения Китая на Тайвань

Глава Пентагона Остин заявил, что не видит угрозы вторжения Китая на Тайвань
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Ann Wang / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался об угрозе вторжения Китая на Тайвань. Об этом сообщает CNN.

Остин заявил, что США не видят непосредственной угрозы вторжения. Однако, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин использовал недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань как «попытку создать новую норму».

«Мы продолжим работать таким образом, чтобы иметь необходимый потенциал в соответствующих районах для помощи нашим союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал глава Пентагона.

Ранее в воскресенье, 2 октября, в Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову 22 самолетов и 4 кораблей армии Китая. В ответ Тайвань выслал воздушный патруль, который будет контролировать ситуацию. Также были выпущены радиопредупреждения, развернуты зенитно-ракетные комплексы.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают о том, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике. Согласно ему, международное сообщество признает КНР и Тайвань единым государством.

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Марина Погосян
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