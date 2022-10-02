Армия Китая направила 22 самолета к Тайваню

В Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову 22 самолетов армии Китая

В Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову 22 самолетов и четырех кораблей армии Китая. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Отмечается, что два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолеты Y-8 и Y-9 пересекли медианную линию в Тайваньском проливе. Они находятся в опознавательной зоне ПВО острова.

В ответ Тайвань выслал воздушный патруль, который будет контролировать ситуацию. Также были выпущены радиопредупреждения, развернуты зенитно-ракетные комплексы.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают о том, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике. Согласно ему, международное сообщество признает КНР и Тайвань единым государством.