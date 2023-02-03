Китай призвал США прекратить спекуляции по теме «шпионского шара»

МИД Китая призвал США прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата»

США должны прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата». К этому призвала Вашингтон официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США, передает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования [проблемы]», — высказалась дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны.