Китай призвал США прекратить спекуляции по теме «шпионского шара»
МИД Китая призвал США прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата»
США должны прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата». К этому призвала Вашингтон официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США, передает РИА Новости.
«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования [проблемы]», — высказалась дипломат.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны.