Китай заявил об ущербе стабилизации отношений с США из-за инцидента с аэростатом

Замглавы МИД Китая Фэн: инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений с США

Заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн рассказал, что инцидент с уничтожением США китайского аэростата нанес ущерб стабилизации отношений между двумя странами, передает РИА Новости.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран — прим. «Ленты.ру») на Бали», — заявил представитель МИД Китая.

Он отметил, что Пекин выражает протест Вашингтону из-за его действий и призывает не совершать шагов, провоцирующих напряженность между государствами. По его словам, Китай внимательно следит за развитием ситуации и намерен продолжать защищать свои интересы и достоинство.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью США сообщалось в пятницу, 3 февраля. После того, как шар сбили, Минобороны США опубликовало официальный комментарий главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил об уничтожении объекта по приказу президента США Джо Байдена.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в свою очередь рассказал, для чего Китай направил аэростат в воздушное пространство США. Он считает, что в Пекине «точно знали, что делают» и намерено подали сигнал о слабости Вашингтона.