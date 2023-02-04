Пентагон прокомментировал сбитие «китайского шара»

Глава Пентагона Остин: сбитый китайский шар наблюдал за стратегическими объектами США

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя сбитие китайского разведывательного шара в американском воздушном пространстве, подтвердил, что это было сделано по поручению президента Джо Байдена, аэростат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам Остина, решение сбить аэростат Байден принял при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. Министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.

«Аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США», — подчеркнул глава Пентагона.

В субботу, 4 февраля, ВВС США сбили принадлежащий Китаю аэростат в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. В настоящий момент ведутся поиски обломков и их извлечение из воды.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».