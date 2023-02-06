В США объяснили значение аэростата Китая
Сенатор-республиканец Рубио назвал аэростат Китая сигналом о слабости США
Сенатор-республиканец Марко Рубио рассказал, для чего Китай направил аэростат в воздушное пространство США. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ABC.
Рубио объяснил значение аэростата и назвал его сигналом о слабости США. По его мнению, в Пекине «точно знали, что делают», поэтому вложили в действие определенный смысл.
«Они понимали, что [аэростат] будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе», — подчеркнул американский политик.