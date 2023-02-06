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03:55, 6 февраля 2023Мир

В США объяснили значение аэростата Китая

Сенатор-республиканец Рубио назвал аэростат Китая сигналом о слабости США

Фото: Randall Hill / Reuters

Сенатор-республиканец Марко Рубио рассказал, для чего Китай направил аэростат в воздушное пространство США. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ABC.

Рубио объяснил значение аэростата и назвал его сигналом о слабости США. По его мнению, в Пекине «точно знали, что делают», поэтому вложили в действие определенный смысл.

«Они понимали, что [аэростат] будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе», — подчеркнул американский политик.

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Марина Совина
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