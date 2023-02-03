Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 3 февраля 2023Мир

В Китае объяснили полет своего аэростата над США

МИД КНР заявил, что замеченный над США китайский аэростат ушел с маршрута из-за ветра

Кадр: телеграм-канал «Avia.pro»

В КНР объяснили полет своего аэростата над США. Заявление МИД Китая приводит РИА Новости.

«Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — сказали в МИД, добавив, что замеченный аппарат сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

Помимо этого, Пекин пообещал, что продолжит поддерживать контакты с Вашингтоном, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

Ранее китайские власти призвали американскую сторону прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата». МИД КНР сделал соответствующее заявление в ответ на сообщения Пентагона о слежке за китайским разведывательным воздушным шаром над США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу
Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Канада вызвала посла Китая из-за аэростата
Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром
В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран
Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве
Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2
Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем
Для «Газпрома» придумали налоговые послабления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.