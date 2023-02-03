В Китае объяснили полет своего аэростата над США

МИД КНР заявил, что замеченный над США китайский аэростат ушел с маршрута из-за ветра

В КНР объяснили полет своего аэростата над США. Заявление МИД Китая приводит РИА Новости.

«Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — сказали в МИД, добавив, что замеченный аппарат сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

Помимо этого, Пекин пообещал, что продолжит поддерживать контакты с Вашингтоном, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

Ранее китайские власти призвали американскую сторону прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата». МИД КНР сделал соответствующее заявление в ответ на сообщения Пентагона о слежке за китайским разведывательным воздушным шаром над США.