Военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над Канадой

Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны, об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом», — отметил политик.

Трюдо указал, что цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные намерены извлечь и изучить обломки сбитого объекта.

Премьер-министр также поблагодарил силы NORAD и сообщил, что днем консультировался с президентом США Джо Байденом на фоне этого инцидента.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой.

До этого, 3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента страны Джо Байдена.

