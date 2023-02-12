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01:15, 12 февраля 2023Мир

Военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над Канадой

Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Spencer Colby/ Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны, об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом», — отметил политик.

Трюдо указал, что цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные намерены извлечь и изучить обломки сбитого объекта.

Премьер-министр также поблагодарил силы NORAD и сообщил, что днем консультировался с президентом США Джо Байденом на фоне этого инцидента.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой.

До этого, 3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента страны Джо Байдена.

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Марина Совина
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