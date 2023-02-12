Над Канадой обнаружили неопознанный воздушный объект

NORAD увидел в небе над Канадой неопознанный воздушный объект неизвестного происхождения

Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой. Об этом сообщает РИА Новости.

В NORAD подчеркнули, что пока не могут раскрывать детали об объекте, который обнаружили над Канадой. Однако в ведомстве добавили, что «постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах [действия NORAD]» проходят регулярно.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента страны Джо Байдена. Предполагается, что воздушный объект прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

