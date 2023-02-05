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01:25, 5 февраля 2023Мир

США сбили китайский «шпионский шар»

Fox News: ВВС США сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной, идет поиск обломков

Фото: Randall Hill / Reuters

ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Об этом сообщает Fox News.

Перед уничтожением аэростата американские власти закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности», а к объекту были направлены истребители.

Уничтожение аэростата попал на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды.

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Появление китайского шара

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживают объект в течение нескольких дней. Они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».

На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин, запланированный на следующую неделю, утверждал источник ABC News. по его словам, политик не хочет отменять визит, чтобы не «раздувать» ситуацию. Кроме того, Блинкен не желает, чтобы тема аэростата оказалась доминирующей на переговорах.

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Заявление Пентагона

После того, как шар был сбит, Минобороны США опубликовало официальный комментарий главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что объект уничтожили по приказу президента США Джо Байдена.

По его словам, решение об уничтожении аэростата Байден принял при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. Министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.

Аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США

Ллойд ОстинМинистр обороны США

При этом Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в среду, 1 февраля, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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Позиция Пекина

Министерство иностранных дел Китая, комментируя 3 февраля полет своего аэростата над США, выразил сожаления из-за того, что аппарат оказался «из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно» на американской территорией. В ведомстве объяснили, что шар сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

МИД Китая также пообещал поддерживать контакты с Вашингтоном, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования [проблемы]

Мао Нин Официальный представитель МИД КНР

Китайская сторона пока не комментировала уничтожение своего аппарата американскими военными.

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Марина Совина
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