Китай отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США

МИД КНР выразил недовольство из-за того, что США сбили китайский разведывательный аэростат

МИД КНР выразил недовольство из-за того, что США сбили китайский разведывательный аэростат. Об этом сообщает ТАСС.

Реагируя на уничтожение «шпионского шара», Пекин выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать, уточняет Bloomberg.

В МИД Китая назвали действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик. Там также настаивают, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.

Ранее ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. В Пентагоне подчеркнули, что аэростат служил для сбора разведданных. Также в ведомстве отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.