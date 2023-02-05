В США изучили оборудование на сбитом китайском «шпионском шаре»

Пентагон: США изучили оборудование на сбитом китайском разведывательном аэростате

Соединенные Штаты изучили оборудование на сбитом китайском разведывательном аэростате. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США, передает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что «шпионский шар» служил для сбора разведданных. Также в Пентагоне отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд.

Власти США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, отметил чиновник.

Аэростат удалось сбить с помощью ракеты «воздух-воздух», запущенной с истребителя F-22, резюмировали в Пентагоне.

Уничтожение аэростата попало на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживали объект в течение нескольких дней. Они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».