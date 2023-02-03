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02:38, 3 февраля 2023Мир

Американские военные решили пока не сбивать разведывательный воздушный шар

Пентагон заявил, что военные США решили пока не сбивать разведывательный воздушный шар

Фото: Unsplash.com

Американские военные решили пока не сбивать разведывательный воздушный шар, который был замечен над северной частью США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

По словам чиновника, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того». Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что объект не представляет угрозы населению и находится выше уровня полета коммерческих самолетов.

В Пентагоне также указали, что не сомневаются в принадлежности воздушного шара Китаю. Представитель указал, что это не первая подобная ситуация за несколько лет.

В ведомстве добавили, что связались с Пекином по поводу разведывательного шара через посольства и дали понять, что сделаю все необходимое для защиты территории США.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в течение нескольких дней американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны.

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Марина Совина
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