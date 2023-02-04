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21:56, 4 февраля 2023Мир

США закрыли часть воздушного пространства из-за «шпионского шара»

США закрыли воздушное пространство над Северной и Южной Каролиной из-за «шпионского шара»

Фото: Chase Doak / Reuters

США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации со «шпионским шаром». Об этом сообщает ABC News.

Как заявили в Федеральном авиационном управлении, американские власти закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

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Марина Совина
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