Госсекретарь США Блинкен отложит визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами. Об этом сообщает ABC News.

«Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю», — передает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника. Он добавил, что политик не хочет отменять визит, чтобы не «раздувать» ситуацию. Кроме того, Блинкен не желает, чтобы тема аэростата оказалась доминирующей на переговорах.

3 февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар. Его заметили над северной частью страны. Уточнялось, что шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

После этого журналисты WSJ допустили, что Блинкен отменит намеченную на 5 и 6 февраля поездку в Пекин. Этот визит должен был стать первой за пять лет встречей госсекретаря США с главой КНР Си Цзиньпином.

МИД Китая позже пояснил, что замеченный в США объект оказался гражданским воздушным судном, которое используется в научных целях, прежде всего метеорологических. В ведомстве также заверили, что он оказался в небе над США по ошибке.