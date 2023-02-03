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10:52, 3 февраля 2023Мир

В США допустили отмену визита Блинкена в Китай из-за шара-разведчика

WSJ: визит госсекретаря США Блинкена в Китай могут отменить из-за шара-разведчика

Фото: Ronaldo Schemidt / Reuters

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай могут отменить из-за шара-разведчика, замеченного в американском небе. Такую возможность допустили журналисты The Wall Street Journal (WSJ).

Предполагается, что речь идет о китайском воздушном разведывательном шаре, который был замечен на севере Соединенных Штатов. Отмечалось, что он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, а затем расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Шар-разведчик появился в небе над США за несколько дней до визита Блинкена в Пекин. «Неизвестно, состоится ли эта поездка, являющаяся частью усилий по стабилизации острых отношений между двумя державами», — отметили журналисты. Они добавили, что инцидент стал последним агрессивным маневром КНР по сбору разведданных за последние годы, причем в этот раз воздушный шар завис над США на более долгое время, что делает этот инцидент «другим».

О планируемом визите Блинкена в Пекин стало известно 2 февраля. Отмечалось, что чиновник станет первым за пять лет госсекретарем США, который встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Визит должен был продлиться два дня и начаться 5 февраля.

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Полина Матюхина
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