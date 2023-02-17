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18:13, 17 февраля 2023Мир

В США засомневались в надлежащих тратах военной и денежной помощи Украине

WSJ: Пентагон и Госдеп хотят организовать на Украине надзор за тратами военной помощи США

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

США намерены усилить мониторинг и контроль трат военной и экономической помощи, которые ранее были направлены Вашингтоном в пользу Киева, для этого Пентагон и Госдеп хотят организовать миссию по надзору за тратами американских средств на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«[Источники в администрации Пентагона] заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся украинской помощью, были направлены на места на Украину», — говорится в публикации. Отмечается, что изначально надзор осуществлялся дистанционно из США, Польши и Германии.

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«Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление [при распределении средств] ... угрожает продолжению этой помощи», — прокомментировала инициативу заместителя генерального инспектора Госдепа Диана Шоу. Вместе с тем источники отметили, что на данный момент существенных нарушений со стороны Киева выявлено не было.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл признал, что общественное мнение в стране по вопросу поддержки Украины меняется не в лучшую сторону для Киева. Сенатор высказал сожаление, что мнение меняется таким образом, и призвал американцев поверить в важность поддержки Киева. Он назвал задачу «победы над Россией на Украине» важнейший в мире на сегодня, которая сэкономит США огромные деньги.

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Виктория Кондратьева
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