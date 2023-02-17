Сенатор признал снижение поддержки Украины со стороны американцев

Сенатор Макконнелл призвал американцев поверить в важность поддержки Украины

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл признал, что общественное мнение в стране по вопросу поддержки Украины меняется не в лучшую сторону для Киева. Его слова со ссылкой на Fox News приводит РИА Новости.

Сенатор высказал сожаление, что мнение меняется таким образом, и призвал американцев поверить в важность поддержки Киева. Он назвал задачу «победы над Россией на Украине» важнейший в мире на сегодня, которая сэкономит США огромные деньги. «Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке», — пояснил Макконнелл.

Ранее член Палаты представителей США Мэтт Гетц высказал мнение, что Митч Макконнелл пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс, чтобы «обеспечить прикрытие для совершенно неоправданного законопроекта о расходах». Визит состоялся в декабре.