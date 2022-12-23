Американский политик объяснил отказ вставать во время выступления Зеленского

Республиканец Гетц назвал выступление Зеленского «спектаклем в северокорейском стиле»

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц объяснил отказ вставать во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Об этом он рассказал ведущему Fox News Такеру Карлсону, передает Newsweek.

Республиканец назвал выступление Зеленского «спектаклем в северокорейском стиле». По его словам, такого же мнения придерживается конгрессвумен Лорен Боберт, которая тоже не стала вставать. «Я не испытываю угрызений совести, чтобы выйти и поаплодировать какому-нибудь иностранному лидеру исторически коррумпированной страны», — заявил Гетц. Он подчеркнул, что украинский лидер «выпрашивает больше 100 миллиардов долларов, которые конгресс уже готов отправить».

Политик также высказал мнение, что лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл и спикер палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси хотели пригласить Зеленского, чтобы «обеспечить прикрытие для совершенно неоправданного законопроекта о расходах».

Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать Владимиру Зеленскому во время его обращения к Конгрессу, из-за чего позже столкнулись с негативной реакцией в социальных сетях.

Зеленский прибыл в США 21 декабря. В ходе встречи президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.